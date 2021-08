Most w Niechorzu - po remoncie i z większą nośnością

Most na rzecze Sępolence. Fot. Marcin Doliński

Zniszczony przez nawałnicę sprzed 4 lat most na rzecze Sępolence w Niechorzu w gminie Sępólno Krajeńskie jest jak nowy. Przeprawa zyskała zupełnie nową konstrukcję.

- Stara konstrukcja groziła już zawaleniem. Most został całkowicie wyremontowany, zyskał nowe zbrojenie, nowy beton i na koniec nową nawierzchnię asfaltową. Remont mostu wieńczy dzieło całej inwestycji. Odcinek drogi od drogi krajowej nr 25 do Komierówka wykonany został w technologii asfaltowej, łącznie z tym mostem, który został wzmocniony żeby można było tam przejeżdżać również ciężkim taborem - powiedział burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski.Cała inwestycja z remontem drogi kosztowała prawie 2 mln zł. Połowa tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.