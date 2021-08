Jar Czynu Społecznego na Wyżynach zostanie odnowiony i oświetlony

Zlecona zostanie budowa nowego oświetlenia i remont nawierzchni trasy spacerowo-rowerowej w Jarze Czynu Społecznego na Wyżynach. Fot. UM w Bydgoszczy Zlecona zostanie budowa nowego oświetlenia i remont nawierzchni trasy spacerowo-rowerowej w Jarze Czynu Społecznego na Wyżynach. Fot. UM w Bydgoszczy

Zlecona zostanie budowa nowego oświetlenia i remont nawierzchni trasy spacerowo-rowerowej w Jarze Czynu Społecznego na Wyżynach. Zadanie do realizacji wskazali mieszkańcy w trakcie głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Jar Czynu Społecznego to popularna trasa piesza łącząca osiedle Wyżyny z okolicami ronda Toruńskiego. Dopuszczony na niej jest też ruch rowerowy. Stanowi ona alternatywny szlak dla ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Zdobywców Wału Pomorskiego. Odcinek o długości około 300 metrów biegnący pomiędzy ulicami Grzymały-Siedleckiego i Ogrody był remontowany w poprzednich latach. Teraz modernizowany będzie odcinek pomiędzy ulicą A. Grzymały-Siedleckiego i W. Bełzy. W pierwszej kolejności zaprojektowane i wybudowane zostanie nowe oświetlenie trasy. W drugim etapie natomiast rozpoczną się prace przy nawierzchniach. Połowa liczącej ponad 400 metrów trasy ze względu na stan techniczny wymagać będzie wymiany podbudowy. Pozostała część zostanie przykryta nowym asfaltem. W połowie trasy powstanie miejsce do odpoczynku z mineralną nawierzchnią i ławkami. Przy okazji robót wyremontowane zostaną też schody do bloku przy ul. Ogrody 17.



Obecnie trwa postępowanie, w którym wyłoniony zostanie wykonawca prac. Potrwają one po podpisaniu umowy około 4 miesięcy. Zadanie do realizacji wskazali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Pomysł wyremontowania trasy w Jarze Czynu Społecznego wsparło ponad 250 mieszkańców. Na realizację pomysłu przygotowano ponad 400 tysięcy złotych.