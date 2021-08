Radny miał uprawiać marihuanę i kraść prąd. Aresztowany i wyrzucony z klubu

Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wykluczony z szeregów klubu „Przymierza Społecznego dla Krajny". Mateusz O. na 3 miesiące trafił do aresztu.

Radny jest podejrzany o hodowanie marihuany i kradzież prądu na potrzeby tego procederu. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, więc nadal pozostaje radnym. - Nie chcemy kogoś takiego w swoich szeregach - mówi przewodniczący klubu Janusz Tomas. - Wychodzimy z założenia, że w naszym klubie powinny być osoby bez skazy. Doszliśmy do wniosku, że taka osoba - bez względu na to, czy z wyrokiem sądu, czy bez - nie powinna zasiadać w naszych szeregach. Radnemu Mateuszowi O. prokuratura postawiła dwa zarzuty – dodaje. - Pierwszy to kradzież prądu do swojej posesji, gdzie był nielegalnie podłączony. Drugi to prawa marihuany – m.in. na to prąd z kradzieży był potrzebny.Mateusz O. był w Sępólnie Krajeńskim przewodniczącym komisji skarg i wniosków. - Cofnęliśmy jego rekomendacje na przewodniczącego tej komisji – mówi przewodniczący klubu.34-letni Mateusz O. został aresztowany 29 czerwca, w areszcie spędzi trzy miesiące.