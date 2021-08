Donald Tusk w środę w Kujawsko-Pomorskiem. Ma rozmawiać m.in. o Polskim Ładzie

Lider PO Donald Tusk odwiedzi w środę Kujawsko-Pomorskie, gdzie w Nakle nad Notecią spotka się z samorządowcami, a później mieszkańcami tego miasta. Z samorządowcami były premier ma rozmawiać m.in. o skutkach Polskiego Ładu dla gmin z tego regionu.

Były premier przyjeżdża do Nakła na zaproszenie lokalnych samorządowców. -Przewodniczący spotka się z tamtejszymi burmistrzami, wójtami i prezydentami miast. Rozmowa będzie dotyczyła skutków Polskiego Ładu dla samorządów - zapowiada rzecznik PO Jan Grabiec.Spotkanie z samorządowcami, zamknięte dla prasy, rozpocznie się o godz. 15.00. Dwie godziny później lider Platformy będzie rozmawiał z mieszkańcami Nakła. Otwartą dla prasy dyskusję można będzie można śledzić także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Organizatorzy przewidują jednak pewne ograniczenia w związku z pandemią COVID-19. Apelują, by uczestnicy spotkania wzięli ze sobą paszporty covidowe z kodem QR.O tym, że na przewidywanych w ramach Polskiego Ładu zmianach podatkowych (chodzi głównie o podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 8 tys. do 30 tys. zł) stracą samorządy, alarmuje od kilku dni Związek Miast Polskich, który wyliczył, że w ciągu 10 lat same tylko miasta mogą stracić ok. 145 mld zł. Wiceminister finansów Sebastian Skuza zapewnił kilka dni temu, że rząd monitoruje sytuację samorządów. - Jesteśmy świadomi, że zmiany, które niesie Polski Ład przełożą się na samorządy. Dlatego wypracowaliśmy w Ministerstwie Finansów koncepcję, która ma sprawić, że dochody JST będą bardziej stabilne i mniej narażone na cykliczność – powiedział Skuza. Dodał, że rozwiązania dotyczące samorządów, które pojawią się w Polskim Ładzie są w finalnej fazie przygotowań i są szeroko konsultowane z JST.Donald Tusk przejął władzę w PO na początku lipca. Zapowiedział wówczas m.in., że będzie jeździł po Polsce i starał się odwiedzić jak najwięcej miejscowości.