Bezdomny nie przyjdzie do punktu szczepień, więc w Toruniu jadą do niego

W Toruniu rozpoczęła się akcja szczepień przeciw COVID-19 wśród osób bezdomnych. Strażnicy miejscy z zespołem medycznym odwiedzają wytypowane wcześniej miejsca.

- Dbamy o wszystkich naszych pacjentów, chcemy zaszczepić jak największą ilość społeczeństwa – mówią lekarka i pielęgniarka, które szczepią bezdomnych. - Staramy się dotrzeć do wszystkich, a osoba bezdomna jest bezradna – nie przyjdzie do przychodni czy do punktu szczepień.Akcja została poprzedzona rozeznaniem środowiskowym. - Mamy zidentyfikowane miejsca, w których osoby bezdomne przebywają. Przez dwa tygodnie prowadziliśmy z nimi rozmowy – ci, którzy nie zostali jeszcze zaszczepieni, a wyrazili taką chęć, przyjmą dawkę szczepionki - zapowiadał komendant Straży Miejskiej Mirosław Bartulewicz.To nie koniec działań w tym zakresie. - Jeśli zajdzie taka potrzeba, akcja informacyjna w środowisku osób w kryzysie bezdomności będzie kontynuowana – zapowiadają w toruńskim ratuszu.