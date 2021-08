Pomagali niepełnosprawnemu na wózku. Z jego kurtki zniknęły 3 tys. zł

Trójka młodych osób pomogła mężczyźnie poruszającym się na wózku inwalidzkim dotrzeć do jednego z hoteli na terenie Grudziądza. Na miejscu niepełnosprawny zorientował się, że z kurtki skradziono mu pieniądze.

Do incydentu doszło w poniedziałek przed godz. 5.00. 68-letni mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim wyjechał z hotelu na pobliską stację benzynową zrobić zakupy. - W drodze powrotnej podeszło do niego dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat oraz 17-letnia kobieta twierdząc, że pomogą mu dotrzeć do hotelu- relacjonuje podkom. Robert Szablewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu. - Na miejscu 68-latek zorientował się, że z jego kurtki zniknęły pieniądze w kwocie około 3 tys. zł.Policjanci szybko ustalili na podstawie monitoringu wizerunki prawdopodobnych sprawców. Już po godzinie cała trójka była w rękach policji. - Zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu. Ponadto mundurowi odzyskali część skradzionej gotówki – informuje podkom. Szablewski. - W toku prowadzonych czynności ustalono, że kradzieży pieniędzy dokonał 20-letni grudziądzanin, który usłyszał już zarzuty.Dwójka pozostałych nastolatków została przesłuchana w charakterze świadków. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności.