Turyści odkrywają uroki Pomorza i Kujaw i... są zadowoleni

Coraz więcej turystów, szukając odpoczynku z dala od tłumów, odkrywa region kujawsko-pomorski. Szczególnie atrakcyjne dla gości są rzeki regionu.

- mówi Robert Bazela, organizator wypoczynku na wodzie.Zainteresowanie jest bardzo duże. Pandemia pokazała, że musimy korzystać z natury. W ubiegłym i w tym roku wiele osób nie wyjechało nad morze, gdzieś daleko, tylko korzystają z tego, co mają w pobliżu. Są naprawdę zadowoleni i ja jestem zadowolony jako touroperator. Ludzie poznają nasz region, wcześniej nie zauważali, że mamy też coś pięknego. Przyjeżdżają do nas kampery z całej Polski i ze świata. Wyjeżdżając od nas mówią, że Bydgoszcz jest fantastyczna. Bardzo podoba im się woda, czyste miasto, nasza secesja, kamienice, odnowiona Wyspa Młyńska, Myślęcinek i okolice. Same pozytywy - powiedział Robert Bazela, właściciel Campingu Przystań Bydgoszcz „Zimne Wody”.Najczęściej turyści wybierają do spływów Brdę i Wisłę.