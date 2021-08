Temida rozważy ich czyny! Surowo i bezwzględnie!

W Złotnikach Kujawskich policjanci zatrzymali mężczyznę, który okradł swojego znajomego, który pomógł mu w potrzebie. Zarzuty i areszt po ataku z użyciem noża we Włocławku. 22-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa, 34-latek usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy.

25-latek ze Złotnik Kujawskich stracił pracę za granicą i wrócił do Polski. W połowie lipca br. otrzymał on pomoc w postaci „dachu nad głową” oraz wyżywienia. Zamiast okazania wdzięczności, okradł swojego dobroczyńcę. Zabrał kluczyki i odjechał jego samochodem marki bmw. Auto ukrył w lesie. Podczas zatrzymania policja znalazła w plecaku „niewdzięcznika” kilkanaście gramów narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży pojazdu i posiadania narkotyków. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.Zarzuty i areszt po ataku nożem we Włocławku. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w nocy z 29 na 30 lipca. 44-latek został zaatakowany przez dwóch mężczyzn, po tym jak zwrócił im uwagę, że zbyt głośno się zachowują. Ranny trafił do szpitala, a sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała ich już następnego dnia. Młodszy z mężczyzn trafił do aresztu, odpowie za usiłowanie zabójstwa - grozi jemu nawet dożywocie. Starszy usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy i objęty został policyjnym dozorem.