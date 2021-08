Szczepionkobus ciągle w trasie, tym razem odwiedza miejscowości powiatu tucholskiego [harmonogram wizyt]

Szczepionkobus nie zwalnia. specjalny autobus, gdzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19 odwiedził Cekcyn w powiecie tucholskim.

– Chcę być zaszczepiony, żeby społeczeństwu służyć. Warto się szczepić, żeby inni nie chorowali, rodzina będzie zdrowa, bo się ode mnie nie zarazi – mówili ci, którzy przyszli się zaszczepić.– Musimy się przygotować na czwartą falę, która wydaje się być nieuchronna i szczepiąc się budujemy groblę, która tę falę zatrzyma – powiedział Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.– Cieszymy się, że szczepionkobus dotarł do naszej gminy. Miałem obawy czy nasi mieszkańcy zdecydują się na przyjście do szczepienia, ale jest 200 osób, także jeśli utrzymamy takie tempo w naszym powiecie, to pewnie przekroczymy 1000 osób w ciągu tego tygodnia – mówił Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn.TRASA SZCZEPIONKOBUSA W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU:wtorek 3 sierpniagodz. 11.00-12.30 parking przed Zajazdem Fojutowo (Fojutowo 7a),godz. 13.00-17.00 Rynek, Plac Wolności w Tucholi.środa 4 sierpniagodz. 10.00-11.30 przy świetlicy wiejskiej (ul. Główna 10) w miejscowościPiastoszyn,godz. 12.00-13.00 Baza Ratownictwa Wodnego w miejscowości Tuchółka,godz. 13.30-14.30 przy kaplicy (Wieszczyce 9) w miejscowości Wieszczyce.czwartek 5 sierpniagodz. 10.00-11.30 przy świetlicy wiejskiej w Pruszczu,godz. 12.00-16.00 parking przy Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowościGostycyn.piątek 6 sierpniagodz. 10.00-13.00 przed Urzędem Gminy Lubiewo,godz. 13.30-16.00 parking przy plaży w Bysławiu.sobota 7 sierpniagodz. 12.00-18.00 Park Zdrojowy (obok Muszli Koncertowej) w Ciechocinku.niedziela 8 sierpniagodz. 14.00-17.00 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach (ul. Dworcowa39).