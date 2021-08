Zginął 21-letni motocyklista. Policja i prokurator wyjaśniają okoliczności wypadku [zdjęcia]

Policjanci z Kcyni, nadzorowani przez prokuraturę, wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w piątek (30.07.21) w miejscowości Józefkowo. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 21-letni mieszkaniec gminy Nakło.

W piątek (30.07.21) o godzinie 21.15 dyżurny komisariatu policji w Szubinie został powiadomiony o wypadku drogowym do jakiego doszło w miejscowości Józefkowo.Na miejscu pracowali funkcjonariusze referatu ruchu drogowego oraz kryminalni, nadzorowani przez prokuratora. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, kierujący motocyklami marki: Yamaha oraz Suzuki w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu, stracili panowanie nad pojazdami, a następnie zjechali z drogi wywracając motocykle. Kierujący motocyklem marki Suzuki - 21 letni mieszkaniec gminy Nakło doznał śmiertelnych obrażeń. Drugi, 20-letni motocyklista został przetransportowany do szpitala.W trakcie czynności policjanci ustalili, że kierujący motocyklami nie posiadali uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku wyjaśniają policjanci z Kcyni pod nadzorem prokuratora.Policjanci przypominają: Najczęstsze przyczyny wypadków to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Jazda z odpowiednią prędkością pozwoli na reakcję adekwatną do sytuacji.