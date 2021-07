Słońce przypiekało, kolejka się ciągnęła, a na końcu pani ukłuła... [zdjęcia]

W sobotę 31 lipca, nie zważając na upał i konieczność stania w długiej kolejce, bydgoszczanie chętnie skorzystali z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Nie musieli się wcześniej rejestrować!

Od piątku 30 lipca mobilny punkt szczepień parkuje obok zabytkowych spichrzy na ulicy Grodzkiej w Bydgoszczy.Mobilny punkt szczepień przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy czynny będzie 31 lipca do godz. 18.00 lub do wyczerpania zapasów szczepionek. Przygotowano w sumie 500 dawek szczepionki Pfizer i Johnson&Johnson. By przyjąć szczepionkę, trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.