Konopie w ogródku. Sprzęt do uprawy z Internetu [zdjęcia]

Praca policjantów z wydziału kryminalnego doprowadziła do przeszukania w domu jednego z mieszkańców gminy Tłuchowo. Fot. Policja Praca policjantów z wydziału kryminalnego doprowadziła do przeszukania w domu jednego z mieszkańców gminy Tłuchowo. Fot. Policja Praca policjantów z wydziału kryminalnego doprowadziła do przeszukania w domu jednego z mieszkańców gminy Tłuchowo. Fot. Policja

Praca policjantów z wydziału kryminalnego doprowadziła do przeszukania w domu jednego z mieszkańców gminy Tłuchowo. Funkcjonariusze znaleźli u właściciela posesji krzewy konopi indyjskich. Jeśli badania potwierdzą, że jest to narkotyk mężczyzna usłyszy zarzut za nielegalną uprawę.

Policjanci wydziału kryminalnego lipnowskiej komendy zapukali do domu 45-latka z gminy Tłuchowo. Właściciel posesji otworzył drzwi. Gdy policjanci poinformowali, w jakiej sprawie przybyli, mężczyzna sam zaprowadził ich w miejsce, w którym uprawiał rośliny konopi indyjskich.



Funkcjonariusze zabezpieczyli 9 sztuk krzaków i sprzęt do ich uprawy. Mężczyzna przyznał, że krzaki należą do niego. Nasiona i lampę do uprawy zakupił w Internecie i sam wyhodował rośliny. 45-latek został przesłuchany w charakterze świadka z uprzedzeniem o tym, że może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej treść mogłaby narazić go na odpowiedzialność za przestępstwo. Jeśli badania potwierdzą, że zabezpieczone konopie to konopie włókniste, usłyszy on zarzut posiadania środków odurzających.