Wsparcie remontu Bazyliki. Latarnia i krzyż w fatalnym stanie

1 mln złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostała Bazylika im. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy na remont kopuły wieńczącej dach.

– To bardzo ważne wsparcie, bo w ostatnim czasie wzrosły ceny materiałów i usług budowlanych i zaplanowane na remont 4 mln złotych raczej nie wystarczą - mówi ksiądz Sławomir Bar, proboszcz bazyliki.– Już rok temu zaczęliśmy pierwszy etap remontu kopuły naszej bazyliki, bo była w opłakanym stanie, zwłaszcza latarnia i krzyż, który wieńczy latarnię. Krzyż był już w katastrofalnym stanie. Gdyby spadł to jeszcze większych by szkód narobił. Dach jest z blachy ocynkowane, a latarnia z miedzianej, to weszło w reakcję, zrobiły się dziury, zaczęło nawet przeciekać. Będziemy to robić etapami. Myśleliśmy, że 4 mln wystarczą, ale nie uda się na pewno – dodał ks. Sławomir Bar.Bazylika św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy liczy sobie prawie 100 lat. Została wybudowana jako wotum dziękczynne za powrót Pomorza do wolnej Polski.