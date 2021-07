Problemy kadrowe w szpitalu we Włocławku. Wstrzymanie przyjęć!

W szpitalu we Włocławku brakuje lekarzy. Do 16 sierpnia zawieszone zostały przyjęcia pacjentów na oddziały internistyczne: II Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii. Fot. Archiwum

W szpitalu we Włocławku brakuje lekarzy. Do 16 sierpnia zawieszone zostały przyjęcia pacjentów na oddziały internistyczne: II Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii.

Braki kadrowe to od dawna problem nie tylko włocławskiej lecznicy, a pandemia jeszcze go pogłębiła. – Część lekarzy ostatnio zdecydowała się odejść z zawodu, inni nie chcą już pracować w szpitalu - mówiła na konferencji prasowej dyrektor lecznicy Karolina Welka.– Wstrzymujemy okresowo przyjęcia, starając się dokończyć hospitalizację pacjentów i uruchomić ponownie łóżka, które posiadamy. Na tym etapie nie zamknęliśmy żadnego oddziału i cały czas walczymy o to by utrzymać udzielanie świadczeń w danym zakresie, nie da się ukryć, okrojonymi, a przez pandemię zdziesiątkowanymi zasobami kadrowymi –dodała Karolina Welka.Dyrektor włocławskiego szpitala zapewniała, że cały czas trwają rozmowy o pracę z lekarzami nawet z odległych zakątków Polski, ale sytuacja w całym kraju jest podobna. Problemem jest też zaawansowany wiek lekarzy i pielęgniarek, a młodych w zawodzie brakuje.