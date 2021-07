Droga wojewódzka ze Stępowa w powiecie rypińskim do granic województwa będzie modernizowana. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano w środę umowę z wyk ...

Jest skarga samorządu województwa do Komisji Europejskiej w sprawie podziału unijnych pieniędzy - ustaliło Polskie Radio PiK. Stanowisko w tej sprawie przyjął ...

190 nowych mieszkań ma powstać w ramach programu Mieszkanie Plus, przy ulicy Mroteckiej.

Kujawsko-pomorska policja kupi 5 samochodów do przewozu psów służących podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 6 ...

2021-07-27, godz. 15:03

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego wraz ze społecznikami z fundacji Why Not płyną Wisłą i badają jakość wody w rzece. Pobierają także próbki do dalszych badań. ...

» więcej