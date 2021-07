„Tracimy ponad miliard”. Skarga z naszego regionu do Komisji Europejskiej

Jest skarga samorządu województwa do Komisji Europejskiej w sprawie podziału unijnych pieniędzy - ustaliło Polskie Radio PiK. Stanowisko w tej sprawie przyjął zarząd województwa kujawsko-pomorskiego.

- Obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej preferuje silne województwa - powiedział naszemu reporterowi marszałek Piotr Całbecki. - To skutkuje dla naszego regionu – tak, jak obliczyliśmy - stratą przeszło miliarda złotych. To są poważne z naszej strony zarzuty, które niestety nie spotkały się z żadną pozytywną reakcją ministerstwa. Wszystkie środki w ramach polityki spójności, jakimi dysponuje państwo polskie są naliczone dla naszego kraju według tzw. metodologii berlińskiej, która bierze pod uwagę liczbę mieszkańców, poziom rozwoju – tłumaczy marszałek. - Uważamy, że ta sama metodologia powinna być stosowana do podziału już wewnątrz kraju, między poszczególne programy operacyjne – tak, aby regiony gorzej rozwinięte miały większą szansę na przyspieszenie rozwoju, bo temu służy właśnie Fundusz Spójności Unii Europejskiej.Do naszego województwa w ramach RPO ma trafić 1,753 mld euro. Ostatecznie podział unijnych pieniędzy zostanie zatwierdzony w umowie partnerstwa pomiędzy rządem a Komisją Europejską.