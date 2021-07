Remont stadionu w Grudziądzu z pieniędzy z rządowego wsparcia. Będzie jak nowy!

Bieżnia, rzutnie i rozbiegi zostaną wyremontowane dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Grudziądz znalazł się na liście zakwalifikowanych wniosków w ramach Programu „Sportowa Polska 2021”.

Miasto otrzyma 2 499 000 złotych na remont części lekkoatletycznej Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu.– Złożyliśmy do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jeden, ale rozbudowany wniosek, który zyskał akceptację. Dzięki dofinansowaniu zrobimy długo wyczekiwany remont części lekkoatletycznej na Olimpii. To ogromny sukces, zwłaszcza dlatego, że rok 2021 został ustanowiony rokiem Bronka – mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.Urząd Miejski w Grudziądzu mógł ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Urzędnicy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku złożyli wniosek na 2,5 mln złotych, a MKDNiS przyznało nam maksymalne wsparcie. Całkowita wartość zadania to 5 mln złotych.Dzięki dofinansowaniu gruntownemu remontowi poddane zostaną m.in.: ośmiotorowa bieżnia okrężna 400 m, rowy z wodą, rzutnie do pchnięcia kulą i rzutu dyskiem oraz rozbiegi do skoku wzwyż, skoku w dal i skoku o tyczce. W ramach projektu pokryte zostaną także wydatki na nadzór inwestorski oraz uzyskanie certyfikacji IAAF oraz PZLA obiektu po remoncie, by można było organizować imprezy lekkoatletyczne rangi mistrzostw Polski.W tym roku program MKiDN obejmie 260 inwestycji sportowych w trzech kategoriach za łączną kwotę ponad 374 mln złotych. Pierwszą stanowią obiekty szkolne, drugą kluby sportowe, a trzecią pozostałe ogólnodostępne miejsca. Remont Olimpii znalazł się w drugiej grupie, która dotyczyła przebudowy lub remontów istniejącej już infrastruktury sportowej.Celem Programu „Sportowa Polska” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, które dotyczą obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem w ramach programu mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. W przypadku obiektów zewnętrznych, dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, powinien być nieodpłatny.