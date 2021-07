Kontrola z maskotką dla dzieci czyli policjanci obchodzą dzień św. Krzysztofa [zdjęcia]

25 lipca jest dniem świętego Krzysztofa - patrona kierowców. Tego dnia obchodzony jest również Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Święto jest kolejną okazją, aby dotrzeć do świadomości kierujących pojazdami i przybliżyć im problematykę bezpieczeństwa na drogach.

Z okazji imienin patrona kierowców św. Krzysztofa, na al. Armii Krajowej w Bydgoszczy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy prowadzili akcję skierowaną do zmotoryzowanych użytkowników dróg. Z okazji dnia św. Krzysztofa policjanci nie karali kierujących mandatami, tylko apelowali o bezpieczniejszą i wolniejszą jazdę. Dzieciom, które podróżowały kontrolowanymi samochodami policjanci wręczali maskotki i odblaski, a kierowcom ulotki, naklejki oraz inne gadżety promujące bezpieczeństwo.Święto patrona kierowców to doskonała okazja, aby dotrzeć do świadomości kierujących pojazdami i zwrócić im uwagę na fakt, że bezpieczna i odpowiedzialna jazda przekłada się na mniejszą liczbę wypadków. Z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy policjanci apelują o ostrożną i rozważną jazdę na co dzień, aby wszystkim po polskich drogach podróżowało się bezpiecznie!Na drogach województwa kujawsko-pomorskiego od stycznia do czerwca doszło do 362 wypadków, w których śmierć poniosło 60 osób, a 381 zostało rannych. Dlatego też, funkcjonariusze apelowali do kierowców o przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, o rozwagę oraz o bezpieczną jazdę, szczególnie w wakacje podczas wzmożonego ruchu na drogach.