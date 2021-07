W toruńskiej galerii handlowej Atrium Copernicus można zaszczepić się przeciw COVID-19 bez wcześniejszej rejestracji. Uruchomiony w sobotę punkt szczepień będzie działał do końca wakacji.

- Szczepienie chroni przed zgonem, ciężkim przebiegiem, czyli rzeczami, które są najgorsze w covidzie, które są nie do przewidzenia. Każde szczepienie - jednodawkowe czy dwudawkowe - chroni i osobę zaszczepioną i jej rodzinę, więc warto się szczepić - dla siebie i wszystkich swoich bliskich - powiedziała dr Halina Waszkiewicz.Punkt znajduje się między sklepami Reserved a Rossmann. Będzie działał od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00, a w soboty od 11:00 do 18:00. Dostępne są szczepionki firm Johnson&Johnson oraz Pfizer. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.