Wakacyjne wyjazdy - dobre praktyki za kierownicą

Trzeźwy kierowca i samochód bez usterek to zbyt mało. Podróż na wakacyjny wypoczynek musi być bezpieczna pod każdym względem. Przed nami bardzo ciepły weekend. Wielu mieszkańców regionu planuje wyjazd. Kujawsko - pomorska policja przypomina o dobrych praktykach za kierownicą.

Po pierwsze nie zostawiajmy podróżny na ostatnią chwilę. Musimy przewidzieć ewentualne utrudnienia na drodze i korki.- Należy wyruszyć w drogę odpowiednio wcześnie, żeby potem nie denerwować się, że na przykład stanęliśmy w jakimś korku albo w miejscu, gdzie ruch jest spowolniony i ciągle zerkamy na zegarek, a tu minuty, które moglibyśmy spędzić nad morzem nieubłaganie uciekają, a my ciągle w korku. Na pewno apel o to, aby wyjechać odpowiednio wcześniei żeby wyjechać przede wszystkim wypoczętym. Należy przygotować się do drogi, więc na pewno zabrać ze sobą butelkę wody i oczywiście spakować samochód w taki sposób, aby rzeczy, które umieszczamy w samochodzie nie zagrażały bezpieczeństwu jadących nim osób - powiedziała młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.Chodzi o rzeczy, które często leżą na tylnej półce samochodu. W momencie gwałtownego hamowania mogą nam zrobić krzywdę. Policja apeluje też o to, aby na drodze nie zapominać o zwykłej uprzejmości.