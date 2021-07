Park rozrywki, plac zabaw, skwer, wieża widokowa. Włocławianie zagłosowali

Włocławski ratusz ogłosił wyniki głosowania na budżet obywatelski. W przyszłym roku zrealizowanych zostanie sześć projektów.

Głosowanie nad projektami do włocławskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyło się 5 lipca. Mieszkańcy mogli wybierać spośród 39 propozycji, podzielonych na trzy kategorie – zieloną, instytucjonalną oraz ogólnomiejską.Do realizacji zakwalifikowano łącznie sześć projektów. W kategorii zielonej zwyciężył projekt „Park Południa” na kwotę 700 tys. zł - zakłada on zagospodarowanie działki między ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mystkowskiego. Pojawią się tam nowe drzewa i krzewy, alejki, ławki i hotel dla owadów. Do realizacji zakwalifikowała się również rewitalizacja skweru przy placu Staszica – będzie kosztowała 300 tys. zł.W kategorii instytucjonalnej zwyciężył projekt „Przyjazne Południe Przyszłości” na kwotę 850 tys. zł, w ramach którego zagospodarowany zostanie teren między ZSP nr 1 a IV LO. Powstanie tam m.in. „Ogród Baczyńskiego", czyli - zamiast betonu, pojawi się zieleń, nowe ławki, boisko do piłki siatkowej, ścianka wspinaczkowa czy tyrolka. Ponadto zrealizowany zostanie też Krasnalowy plac zabaw za 150 tysięcy złotych.W kategorii ogólnomiejskiej zwyciężył „Micheliński Park Rozrywki” na kwotę 1 mln złotych. Plac zabaw przy ul. Sarniej zostanie rozbudowany - powstanie tam m.in. skatepark, psi park, teren zostanie ogrodzony, zabezpieczony i oświetlony. Ponadto zbudowana zostanie wieża z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawiśla – koszt to 1 mln zł.Formularz na stronie internetowej bo.wloclawek.eu wypełniło 8 051 osób, a łącznie oddano 16 203 głosy. Za ważne uznano ostatecznie 16 025 głosów oddanych przez 7 950 mieszkańców.