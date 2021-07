Uczniowie sprawdzają czy zakwalifikowali się do szkoły. Drugi nabór w sierpniu

Uczniowie, starający się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych, dowiadują się w czwartek, czy znaleźli się na listach zakwalifikowanych, czy też niezakwalifikowanych kandydatów.

Listy wywieszone zostały w szkołach oraz umieszczone w Internecie. Młodzież korzystała przede wszystkim z Internetu. Zastępca dyrektora VI LO w Bydgoszczy Magdalena Pawlak wyjaśnia, że uczniowie zakwalifikowani muszą jeszcze złożyć deklarację.– Są to listy, które informują czy dany kandydat zakwalifikował się do danej placówki, którą wybierał z pierwszej, drugiej, czy trzeciej preferencji, czy też, niestety, nie udało mu się zakwalifikować. Od 23 lipca od 7.00 rano do 15.00, do 30 lipca uczeń musi potwierdzić wolę. Następnie 2 sierpnia o godz. 12.00 będą wywieszone listy przyjętych do szkół – powiedziała Magdalena Pawlak.W sierpniu planowany jest drugi nabór do szkół ponadpodstawowych.