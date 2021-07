Park & Ride także w Toruniu. Poszukiwany wykonawca [wizualizacje]

Już niebawem rozpocznie się budowa dwóch parkingów typu Park & Ride w Toruniu. Drogowcy poszukują wykonawcy inwestycji. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 12 sierpnia.

Dwa parkingi typu Park & Ride powstaną przy ul. Dziewulskiego i Olimpijskiej. Wspomniane kompleksy parkingowe pomieszczą ponad 400 aut!Parkingi zlokalizowane na obrzeżach Torunia, umożliwią one bezpieczne zaparkowanie samochodu (parkingi będą monitorowane) i kontynuację podróży do centrum komunikacją miejską na preferencyjnych warunkach. Dzięki temu mieszkańcy, studenci i turyści będą mogli swobodnie poruszać się po mieście, a podróż tramwajem lub autobusem będzie oznaczać skrócenie czasu przejazdu.Na ul. Dziewulskiego planuje się budowę dwupoziomowego parkingu posiadającego 222 miejsca parkingowe, z czego 4 będą przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych, zaś 8 przeznaczonych zostanie dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie "zero" zaplanowano toalety, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz zadaszona pętla autobusowa. Pojawią się tu także punkty usługowe.Z kolei przy ul. Olimpijskiej ma powstać 217 stanowisk. Dla bezpieczeństwa parkujących aut zostanie tu zainstalowany monitoring zewnętrzny i miejski. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie około 6,5 tys. m2.