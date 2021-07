Rynek Nowomiejski w Toruniu zaprasza no otwarcie nowego sanktuarium

Sanktuarium św. Jakuba Apostoła zostanie otwarte 25 lipca w Toruniu. Data jest nieprzypadkowa - 25 lipca obchodzony jest „Dzień św. Jakuba” a rok 2021 to „Rok Compostelański”.

- Sanktuarium znajduje się przy kościele św. Jakuba na Rynku Nowomiejskim - wyjaśnia ks. Piotr Roszak z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.- Jest to miejsce, które nie tylko posiada relikwie Apostoła, jedną z nielicznych naprawdę w świecie i w Polsce, ale przede wszystkim będzie to punkt spotkania dla pielgrzymów, którzy przynoszą ze sobą różne pytania, poszukiwania. Może nie zawsze jest to w punkcie wyjścia postawa religijna, ale ludzi, którzy chcą i szukają tego co najważniejsze co wartościowe co najpiękniejsze. I sanktuarium jest takim miejscem spotkania, modlitwy poszukiwań i medytacji - dodaje ks. Piotr Roszak.Uroczystości 25 lipca rozpoczną się mszą św. o godz.13:00. Na Rynku Nowomiejskim w Toruniu powstanie też punkt informacyjny dla osób zainteresowanych wybraniem się na Camino. Otwarta będzie wystawa i teatr uliczny przypominający postać św.Jakuba. Planowana jest też wspólna fotografia torunian z „kompostelką”, czyli dokumentem potwierdzającym przejście przynajmniej 100 km trasy Camino de Santiago.Droga św. Jakuba nazywana po hiszpańsku Camino de Santiago to jeden z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. To przecinająca całą Europę sieć dróg prowadzących do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie znajduje się grób apostoła. Jedna z dróg - Camino Polaco - prowadzi przez Kujawy i Pomorze, a działające w Toruniu Bractwo św. Jakuba Apostoła pielgrzymuje i pomaga innym w czasie ich wędrówek.