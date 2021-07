Kajakiem na Kanał Notecki. Naprawdę warto!

Górny Kanał Notecki jest dobrym miejscem do nauki pływania na kajaku - przekonują wodniacy. Wybudowany w XIX wieku kanał ma wolny nurt i prosty przebieg. Z Przystani Łochowo kajakarze mogą wypływać na krótsze i dłuższe spływy. Na trasie mogą zwiedzić ciekawe miejsca.

Można popłynąć z wolnym nurtem wśród gęstych trzcin i drzew albo zatrzymać się na liczącej 700 kilometrów pętli wodnej.- Pomiędzy śluzą Dębinek Południowy a Dębinek Północny mamy rozrząd wody, mamy skrzyżowanie Noteci z Kanałem Górnonoteckim, co jest bardzo ciekawym i niedocenianym obiektem hydrotechnicznym pod względem turystycznym.- Do śluzy można dojechać z miejscowości Prądki. Ciekawe jest również dojście Kanału Noteckiego do Kanału Bydgoskiego na wododziale dwóch największych polskich rzek - Wisły i Odry. My stoimy na prawobrzeżnej części Kanału Bydgoskiego i jeżeli deszcz pada z tej strony, popłynie do Wisły, a po drugiej stronie, 30 metrów dalej, popłynie do tego Odry. Ujście Kanału Noteckiego do Bydgoskiego jest w punkcie szczytowym i to jest najwyższy punkt między Nakłem a Bydgoszczą - powiedział szef przystani w Łochowie Andrzej Tomczyk.Popłynąć z wolnym nurtem wśród gęstych trzcin i drzew -parę kilometrów jako początkujący -albo zatrzymać się na liczącej 700 kilometrów pętli wodnej - można w podbydgoskim Łochowie. Odwiedziliśmy dziś z naszym radiowozem Przystań Łochowo na Górnym Kanale Noteckim