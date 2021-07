Miasto zapomniało o placu zabaw na Siernieczku? [wideo]

Sanktuarium św. Jakuba Apostoła zostanie otwarte 25 lipca w Toruniu. Data jest nieprzypadkowa - 25 lipca obchodzony jest „Dzień św. Jakuba” a rok 2021 to „Rok ...

2021-07-21, godz. 15:43

13 sierpnia na przystani przy ul. Piwnej we Włocławku zameldują się flisacy z całej Polski, by uczestniczyć w wodnym festiwalu, który trwać będzie do 15 sierp ...

» więcej