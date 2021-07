Rowerem przez powiat inowrocławski. Do Pakości albo pod Mysią Wieżę?

„Poznaj Powiat. Na rowerze” - to kolejna propozycja Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu skierowana do mieszkańców i miłośników turystyki rowerowej. W ramach kampanii zaprezentowanych zostanie łącznie 7 tras z mapkami.

Cztery z nich już można testować. To między innymi licząca 39 kilometrów trasa do Pakości i 35-kilometrowa pod Mysią Wieżę.- Jest środek lata, w tym roku może trochę mniej osób opuściło nasz powiat w porze urlopowej i dlatego jest okazja, żeby przekonać się, iż można tutaj spędzić aktywnie czas, zobaczyć fajne miejsca i złapać trochę zdrowia. Wiemy przecież, że rower to jest super opcja, a w naszym powiecie naprawdę jest gdzie jeździć. Trasę są przygotowane tak, żeby mógł je pokonać każdy i na każdym rowerze. Proponujemy 7 takich tras, są sprawdzone i opisane. Zapraszamy na Facebooka powiatu inowrocławskiego, a potem już na drogi powiatowe - zachęca Artur Kisielewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.Dużą popularnością cieszy się wytyczona w 2020 roku trasa „Śladami Jana Kasprowicza”, wiodąca przez miejsca związane z kujawskim wieszczem.