Pieszo do Częstochowy. XVII Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej [wideo]

Z Bydgoszczy wyruszyła Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Każdego dnia pątnicy pokonywać będą od 20 do 40 km. Podczas pierwszego przejdą 30 km z Bydgoszczy do Złotnik Kujawskich.

- Pielgrzymki uświadamiają mnie w tym, że jak chcę, to mogę i że zawsze warto dążyć do swoich celów i do spełnienia marzeń - powiedziała jedna z uczestniczek.Jak podkreślają pielgrzymi w drodze potrzebna jest tylko woda i wygodne buty, bez reszty można żyć.Wymarsz poprzedziła msza św. w bydgoskiej katedrze.Hasło tegorocznej pielgrzymki to „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Trasa różni się nieco od poprzednich – nie ma postoju w Brzozie, bo pielgrzymi pójdą przez lasy. Ze względu na pandemię w trasę mogło wyruszyć także mniej osób.Dwa pierwsze postoje planowane są w Pieckach. Bydgoscy pątnicy dotrą na Jasną Górę 31 lipca.