25 lat więzienia - taki wyrok usłyszał Artur M., który 1 kwietnia 2020 roku w centrum Bydgoszczy zabił 71-letniego mężczyznę.

Do zdarzenia doszło przy al. Mickiewicza. Ofiara to dozorca kamienicy. Jego zabójca to recydywista, skazywany wcześniej wielokrotnie za inne przestępstwa, między innymi akt rozbójniczy, rozboje i podpalenie.Sąd uznał, że tylko kara długoletniego pozbawienia wolności uchroni przed nim społeczeństwo. 41-latek podczas procesu przyznał się do winy.Eugeniusz Z. zginął od ciosów zadanych siekierą. Artur M. zaatakował dozorcę, gdy ten odkrył, że nielegalnie pomieszkuje w budynku. Wyrok jest nieprawomocny.