Rachmistrz spisze Cię albo pomoże w samospisie. Mobilny punkt we Włocławku

We Włocławku na Placu Wolności stanął we wtorek mobilny punkt spisowy/fot. Facebook

Trwa Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań - spisać musimy się wszyscy do końca września. We Włocławku na Placu Wolności stanął we wtorek mobilny punkt spisowy.

W spisie należy podać numer pesel - swój i pozostałych domowników, także dzieci. Warto przypomnieć sobie parametry mieszkania czy domu, takie jak np. metraż. Rachmistrzowie pytają także m.in. o liczbę pomieszczeń i typ ogrzewania, o zawód i miejsce wykonywanej pracy. Spisanie się nie jest trudne i zajmuje od kilku do kilkunastu minut.



Spis powszechny jest obowiązkowy. Trzeba to zrobić do końca września. Ustawiła się do niego spora kolejka chętnych, a ratusz zapowiada, że takie punkty będą się pojawiać regularnie w różnych częściach miasta, by ułatwić mieszkańcom spisanie się.