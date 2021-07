Minister Maląg: Polityka PiS zakłada tworzenie państwa szczęśliwych rodzin

Polityka PiS zakłada tworzenie państwa szczęśliwych rodzin, gdzie rodzina jest w centrum życia i uwagi - powiedziała w Bydgoszczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W jej ocenie, aby uciec z pułapki niskiej dzietności konieczna jest współpraca na linii rząd-samorząd.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej wzięła w poniedziałek w Bydgoszczy udział w konsultacjach Strategii Demograficznej 2040. Spotkała się m.in. z samorządowcami z regionu. - Polityka prorodzinna rządu Prawa i Sprawiedliwości to tworzenie państwa szczęśliwych rodzin, gdzie rodzina jest w centrum życia i uwagi. To nie mogą być jednak tylko słowa, ale konkretne działania, które realizujemy już od ponad 5 lat. W obszarze wsparcia milionów rodzin z małymi dziećmi należy przypomnieć rolę programu Rodzina 500 Plus oraz programów Dobry Start czy Maluch Plus - wskazała Maląg.Dodała, że o programie Rodzina 500 Plus opozycja wielokrotnie mówiła negatywnie, wskazując na brak jego pozytywnych skutków. - Mówili w przestrzeni publicznej, że ten program nie zadziałał. Chcę z pełną mocą i determinacją, w oparciu o konkretne dane liczbowe powiedzieć, że on zadziałał. Jest dokładnie odwrotnie niż mówi opozycja. Po raz pierwszy powstał powszechny program wsparcia rodzin, który przede wszystkim podniósł godność polskiej rodziny i jej sytuację finansową - podkreśliła Maląg.Minister rodziny i polityki społecznej wyraziła przekonanie, że program ten pozwolił wielu dzieciom po raz pierwszy wyjechać nad morze. - Od wielu lat stoimy przed problemem „pułapki niskiej dzietności”. Musimy sobie z tą sytuacją poradzić, wprowadzić systemowe strategiczne rozwiązania dla całego kraju. Dzisiaj pokazujemy Strategię Demograficzną 2040. To dokument, który będzie podlegał szerokim konsultacjom zanim zostanie w ostatecznym kształcie przedstawiony Radzie Ministrów - powiedziała Maląg.W jej ocenie wsparcie polskich rodzin powinno odbywać się ponad podziałami politycznymi, powinny być w nie zaangażowane rząd, samorządy, jak i pracodawcy. - Dlaczego rodzina jest w centrum naszej uwagi? Dlatego, że silne państwo może być oparte tylko na stabilnym fundamencie, jakim jest rodzina. To dzięki polskim rodzinom dziś żyjemy w niepodległej ojczyźnie. Wolność i niepodległość powinniśmy szanować, a rodziny wspierać - dodała minister.Część zaproponowanych w strategii rozwiązań znalazła się już w programie „Polski Ład”. Politycy rozpoczęli konsultacje strategii demograficznej m.in. z samorządowcami. W tym celu, minister Marlena Maląg odwiedzi dziś także Brześć Kujawski.