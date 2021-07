Mieszkańcy Kusowa zyskają kanalizację. W końcu!

450 tys. zł na budowę kanalizacji otrzymało Kusowo w podbydgoskiej gminie Dobrcz. To pieniądze z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Symboliczny czek w ramach programu wsparcia gmin popegeerowskich wręczyła posłanka PiS Ewa Kozanecka. Przekazała go wójtowi gminy Dobrcz Andrzejowi Berdychowi.- Projekt budowy kanalizacji w Kusowie jest bardzo potrzebną inwestycją. Jej koszt wynosi 675 tys. zł, uzyskaliśmy 450 tys. dofinansowania w ramach tego rządowego programu. Likwidowane będą szamba, a instalacje podłączone do gminnej kanalizacji. Pieniądze są na koncie, szukamy wykonawcy - powiedział wójt gminy Dobrcz.- Pomimo że mamy XXI w., ale to właśnie kanalizacji nasze sołectwo najbardziej potrzebowało. Jeszcze raz bardzo dziękuję - dodał Łukasz Westfal, sołtys Kusowa.- Próbujemy te zapóźnienia jak najszybciej nadganiać i te inwestycje będą realizowane, ale przed nami kolejny program - „Polski Ład” i w jego ramach samorządy składają wnioski właśnie na takie priorytetowe dla mieszkańców inwestycje, czyli wodociągi, kanalizację, sieci ciepłownicze, drogi, infrastrukturę sportową czy też domy seniora, żłobki przedszkola, więc wszystkie te inwestycje, które potrzebne są samorządom i oczywiście mieszkańcom - powiedziała Iwona Kozanecka.Podłączenie części Kusowa do gminnej sieci kanalizacyjnej zakończy się prawdopodobnie w 2022 r.