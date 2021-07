Minister Maląg w regionie: W centrum Polskiego Ładu jest polska rodzina

- W ramach Polskiego Ładu są programy, które pozwolą spełniać marzenia Polaków - powiedziała w Ciechocinku minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która w niedzielę odwiedziła także Włocławek.

Minister rodziny i polityki społecznej oceniła, że miliardy złotych z Polskiego Ładu są koniecznym elementem procesu odbudowy po pandemii. - Programy wsparcia z Polskiego Ładu są dedykowane dla gospodarki i samorządów. Dodatkowe miliardy złotych trafią do gmin i miast na strategiczne programy wyjścia z pandemii, rozwoju, napędu dla biznesu dużego i małego - mówiła Maląg.Podkreśliła, że rząd PiS z pełną konsekwencją realizuję taką politykę od ponad pięciu lat. - Dalej będziemy ją realizować dla dobra Polski, dla dobra Polaków. Bo silna ojczyzna musi być oparta na wsparciu wszystkich jej obywateli - dodała. - Chcemy, aby Polska była silna siłą swoich obywateli, żeby Polakom żyło się dobrze - dodała.Jeszcze w trakcie trwania briefingu przy fontannie Grzybek w centrum uzdrowiska Maląg odpowiadała na pytania mieszkańców i kuracjuszy. Towarzysząca jej posłanka PiS Joanna Borowiak wskazała, że jest to forma prekonsultacji Polskiego Ładu. W niedzielę minister odwiedziła także we Włocławek, a w poniedziałek przyjedzie do Bydgoszczy.