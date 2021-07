Nie zaszkodzi się przebadać! I to bezpłatnie!

- Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i dać sobie duże szanse na skuteczne leczenie - przekonują specjaliści i zachęcają do skorzystania z pakietu badań w ramach nowego programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

W sobotę 17 lipa bezpłatne badania dostępne są od ręki w Rypinie. Wystarczy przyjść na Nowy Rynek, by skorzystać m.in. z konsultacji lekarza diabetologa, kardiologa i dietetyka, zrobić analizę składu masy ciała czy mammografię.Badania profilaktyczne w Rypinie będą dziś wykonywane do godz. 18.00. Z programu „Profilaktyka 40 PLUS” można jednak skorzystać w całym regionie. Trzeba tylko zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, wypełnić ankietę, pobrać e-skierowanie i zgłosić się do placówki, która realizuje program.W Kujawsko-Pomorskiem są to 42 miejsca. Ich listę można znaleźć na stronie bydgoskiego oddziału NFZ.