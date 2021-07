Ważny dzień nie tylko dla smakoszy, tak czy inaczej będzie smacznie!

Na Kujawach gotowany jest od wieków. W 2008 roku został wpisany na listę produktów tradycyjnych. Żur - bo o nim mowa - od 10 lat ma swoje święto w Brześciu Kujawskim.

Właśnie do Brześcia Kujawskiego powinni się wybrać 17 lipca wszyscy wielbiciele żuru kujawskiego. To już 10. „Święto Żuru”. W konkursie kulinarnym mierzą się ze sobą szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich i samorządowcy. Każdy zespół ma swoje ognisko, zawieszony nad nim kociołek i określony czas, by ugotować tradycyjną kujawską zupę, która zachwyci jurorów.- W tym roku w konkursie kulinarnym wezmą udział 23 drużyny profesjonalne jury zadecyduje jaki żur był najsmaczniejszy i najbardziej doprawiony. Ale to nie wszystko... - na jubileuszową edycję „Święta żuru” zaprasza Patryk Kamiński z Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.A początek kulinarno-muzycznej imprezy o godz. 16.00 na boisku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. W programie święta również ciekawe koncerty.