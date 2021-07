Adamczyk: Opozycja nie chce pomóc, więc niech pozwoli Polsce się rozwijać

- Jeżeli opozycja nie chce pomóc we wprowadzaniu Polskiego Ładu, niech nie przeszkadza - powiedział w piątek w Gniewkowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że obecnie w Polsce budowane są najnowocześniejsze drogi w Europie.

Minister Adamczyk oraz szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber spotkali się w piątek z mieszkańcami Gniewkowa. Wśród poruszanych tematów były m.in. Polski Ład, inwestycje infrastrukturalne oraz samorządowe. - Jeżeli opozycja nie jest w stanie nam pomóc, jeżeli nie chce nam pomóc we wprowadzaniu Polskiego Ładu, to niech nam nie przeszkadza. Niech pozwoli Polsce się rozwijać, a Polakom spełniać ambitne plany. Bo my nie mamy jako naród kompleksów - mówił Adamczyk.Dodał, że w Polsce są obecnie budowane najnowocześniejsze drogi w Europie. - Prawo i Sprawiedliwość jest partią dotrzymującą słowa. Mogą być państwo pewni, że dotrzymamy także słowa przy realizacji Polskiego Ładu. Gdy ktoś mnie pyta, jaki jest ten Polski Ład, to on jest jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Składa się z wielu małych komponentów, które z roku na rok zmieniają nie do poznania otaczającą nas rzeczywistość - wskazał Adamczyk.Przytoczył swoją rozmowę z ministrem transportu Niemiec, który miał mówić, że w Polsce budowane są lepsze drogi niż w Niemczech. - Budujecie lepsze drogi niż w Niemczech za nasze pieniądze — mówił do mnie. Prawdą jest, że budujemy lepsze drogi jak Niemcy, budujemy najnowocześniejsze drogi w Europie, ale za swoje pieniądze, odpowiedziałem mu - powiedział Adamczyk.Minister Schreiber podkreślił, że nowy program Zjednoczonej Prawicy — Polski Ład ma być kompleksowym instrumentem pozwalającym na pobudzenie rozwoju Polski w okresie po pandemii. - To plan kompleksowy. On nie zawiera 10 zadań, bo te przedstawione zostały jako główne, ale łącznie ok. 200 zadań. Ma także kilka podstawowych założeń. Jednym z nich jest konieczność podniesienia nakładów na służbę zdrowia, bo pandemia jeszcze dobitniej pokazała, że jest to konieczne - mówił.