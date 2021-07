70 osób zaszczepiło się przez trzy godziny. Punkt przy spichrzach oblegany [wideo]

Plenerowy punkt szczepień stanął w piątek m.in. przy ul. Grodzkiej przy spichrzach w Bydgoszczy. Pomimo deszczu, chętnych na szczepienia nie brakuje – w trzy godziny zgłosiło się aż 70 osób.

Szczepienie w centrum Bydgoszczy potrwa jeszcze do godz. 20.00. Nie trzeba się rejestrować, zaszczepić się można preparatem Johnson&Johnson albo Pfizera (w przypadku drugiej szczepionki, można też przyjąć drugą dawkę).Punkt uruchomił bydgoski Urząd Miasta, który w sobotę (17 lipca) z kolei zaprasza do Myślęcinka – mobilny punkt stanie przy Miasteczku Ruchu Drogowego. Będzie czynny od godz. 12.00 do 18.00.W sobotę i niedzielę (17 i 18 lipca) możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 bez wcześniejszej rejestracji będzie także w Toruniu. Miasto uruchomi trzy punkty. W Toruniu weekendowe akcje szczepionkowe są organizowane w każdy weekend lipca. Szczegóły na www.torun.pl.