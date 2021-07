Spłonęło ponad 280 kg narkotyków: marihuana, amfetamina i dopalacze [wideo]

Ponad 280 kg różnych narkotyków spalili policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Policjanci musieli je zniszczyć po prawomocnych wyrokach sądów w sprawach dotyczących przestępstw narkotykowych.

Magazynem substancji psychotropowych i środków odurzających zarządza wydział kryminalny KWP w Bydgoszczy. Policjanci tego wydziału nadzorują magazyn, w którym przechowywane środki odurzające, zabezpieczone podczas różnych działań. Dbają, aby te, które można ostatecznie zniszczyć, trafiły do spalarni.Narkotyki po specjalistycznych badaniach wykonanych w policyjnych laboratoriach, trafiają w zalakowanych pakietach do magazynu. Tam pozostają do czasu prawomocnych wyroków sądowych, w których sędziowie orzekają najczęściej o zniszczeniu zabezpieczonych dowodów, a więc narkotyków czy dopalaczy.- W asyście kryminalnych z komendy wojewódzkiej worki z narkotykami zostały przetransportowane konwojem do spalarni. Chwilę później - w obecności nadzorujących wszystko funkcjonariuszy - 99 worków wypełnionych: 260 kg marihuany, 13 kg amfetaminy, prawie 3 kg MDMA i ponad 3,5 kg dopalaczy, a także innych środków psychotropowych znalazło się w piecu i poszło z dymem – relacjonuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - To ostateczny finał walki z tego rodzaju przestępczością, poza oczywiście rozbiciem zorganizowanych grup przestępczych i aresztowaniem ich członków.