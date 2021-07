Kupią nowy sprzęt i wyremontują swoje remizy. Vouchery dla strażaków

77 jednostek ochotniczej straży pożarnej z regionu otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu i termomodernizację swoich budynków. Vouchery wręczane były dziś przed siedzibą OSP w Wąbrzeźnie.

Dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. - Chcemy pomóc wam w modernizacji jednostek, czyli w wymianie źródeł ogrzewania, a także okien czy drzwi. To są rzeczy niezwykle potrzebne w Waszych remizach, bo są one nie tylko magazynami waszego sprzętu i miejscem waszych spotkań, ale są to też miejsca, w których odbywają się wydarzenia kulturalne – mówił Ireneusz Stachowiak, prezes Funduszu. - Mamy nadzieję, że sprzęt, który dziś w postaci promes otrzymacie i za chwilę będziecie mieli w swoich jednostkach, będzie służył wam do bezpiecznej służby drugiemu człowiekowi - żebyście mogli bezpiecznie dbać o zdrowie, życie, majątek mieszkańców naszego województwa – dodał.W imieniu druhów z OSP podziękowania przekazał komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. - Przypomnę, że rok ubiegły był rekordowy pod względem ilości środków dofinansowania dla jednostek OSP. Trafiła do nich kwota 20 mln zł. Pozwoliło to na zakup 26 nowych pojazdów i wiele potrzebnego, cennego sprzętu – mówił st. bryg. Jacek Kaczmarek.