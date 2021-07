Burza uszkodziła radioteleskop obserwatorium UMK w Piwnicach koło Torunia

32-metrowy radioteleskop Obserwatorium Astronomicznego UMK Piwnicach koło Torunia od kilku dni nie funkcjonuje z powodu uszkodzeń spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne. Trwa ustalanie, który z elementów uległ awarii.

Do awarii doszło w poniedziałek, gdy przez Toruń i okolice przeszła burza, połączona z ulewą i wichura. - Uszkodzone zostały urządzenia kontrolujące położenie radioteleskopu. Obecnie pracownicy techniczni ustalają, jaki moduł został uszkodzony - mówi dr Ewa Walusiak-Bednarek z zespołu prasowego UMK.Zalane zostały też piwnice obserwatorium, ale nie doszło do zniszczenia znajdujących się tam sprzętów, bowiem pracownicy zdążyli je wynieść. Dr Walusiak-Bednarek zaznacza, że można mówić jedynie o szkodach o charakterze budowlanym. Trwa ich ustalenie.32-metrowy radioteleskop RT-4 jest najważniejszym urządzeniem badawczym Instytutu Astronomii UMK, jedynym tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest on częścią europejskiej sieci VLBI.