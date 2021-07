Trasa S10 Bydgoszcz-Toruń: przetargi na wszystkie odcinki ogłoszone

- Trasa S10 łącząca Bydgoszcz z Toruniem podniesie komfort życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Poprawi się też skomunikowanie Bydgoszczy z A1 - powiedział w piątek w Toruniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Budujemy ponad 1400 km dróg - dodał.

Jak poinformował Adamczyk, ogłoszono już przetargi na realizację wszystkich odcinków drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Cała trasa będzie miała około 50 km. - Droga S10 między Toruniem a Bydgoszczą, a potem dalej w kierunku Warszawy i dalej w kierunku Szczecina, to jeden z głównych korytarzy komunikacyjnych dla naszego kraju. Jest potrzebna, bo musimy zapewnić bezpieczną komunikację drogową, przewidywalne i komfortowe podróżowanie - powiedział minister.Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber wskazał, że S10 to droga, na którą bardzo czekają mieszkańcy województwa i Bydgoszczy. - To jest inwestycja, która cieszyła się - myślę - przez wszystkich mieszkańców największym zainteresowaniem - powiedział.Jak przekazało Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie, droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych w Polsce i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Docelowo połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń oraz Płońsk z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Będzie więc najszybszą trasą łączącą Szczecin z Warszawą. Dzięki wybudowaniu S10 ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną drogę szybkiego ruchu.Budowa S10 Bydgoszcz Toruń została podzielona na 4 odcinki realizacyjne: Bydgoszcz Południe – Emilianowo; Emilianowo – Solec; Solec – Toruń Zachód; Toruń Zachód – Toruń Południe. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane w 2023 r., a udostępnienie drogi do ruchu w 2026 r.