Odznaczenia i promesy dla strażaków z kujawsko-pomorskich jednostek OSP

Odznaczenia i promesy trafiły do strażaków - ochotników z województwa kujawsko-pomorskiego. Prezydent RP przyznał 22 krzyże zasługi dla druhów. Ponad 40 jednostek straży otrzymało natomiast finansowe promesy.

Odznaczenia wręczał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.- Patrząc na alerty pogodowe, które niemal codziennie docierają do nas już od kilku tygodni, przypominam sobie to, co wydarzyło się w roku 2017. Bardzo niepozorne wówczas popołudnie zakończyło się tragicznie dla naszego regionu. Mijają już lata od tego pamiętnego i trudnego dla nas wszystkich czasu, ale to właśnie Ochotnicze Straże Pożarne odegrały wtedy bardzo ważną rolę, również z tego terenu, z którego dzisiaj wręczamy odznaczenia. Ucierpiały wtedy i powiat tucholski, sępoleński, bydgoski, żniński, nakielski, częściowo również mogileński, ale niemalże wszystkie czynne jednostki w województwie kujawsko-pomorskim wspomagały te tereny - przypomniał Mikołaj Bogdanowicz.Złotym krzyżem odznaczeni zostali Teresa Dropińska oraz Stanisław Posieczek. Srebrny krzyż otrzymali Piotr Warmiński i Marek Zwolenkiewicz. Brązowym krzyżem odznaczeni zostali Bogdan Buritta, Jacek Chrośniak, Henryk Fojucik, Witold Fojucik, Radosław Golik, Piotr Kamiński, Jan Kowalski, Mieczysław Kozikowski, Zbigniew Krygier, Marek Łój, Jan Myler, Krystian Nowak, Andrzej Pawłowski, Jan Pietraszko, Bogusław Selka, Piotr Spica i Marek Zdzierak.Z kolei promesy na sprzęt i remonty trafiły do ponad 40 jednostek OSP w regionie. Wręczyli je wojewoda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.