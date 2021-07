Policyjna akcja przy ul. Kościuszki w Bydgoszczy. Było groźnie

32-latek groził wysadzeniem kamienicy przy ul. Kościuszki w Bydgoszczy. Obezwładnili go policjanci.

- Dyżurny bydgoskiego Śródmieścia został powiadomiony o mężczyźnie, który wraz z matką zamknął się w mieszkaniu kamienicy przy ulicy Kościuszki i groził wysadzeniem budynku przy pomocy gazu. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol, który potwierdził ten fakt, ale też przede wszystkim policjanci wyczuli woń gazu na klatce schodowej. Od razu zamknęli zawór gazu znajdujący się przy wejściu do budynku. Policjanci przez okno weszli do mieszkania i obezwładnili szantażystę. Zatrzymany to 32-letni bydgoszczanin znany policjantom, wcześniej karany za różne przestępstwa - poinformowała Lidia Kowalska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



W czasie akcji funkcjonariusze ewakuowali mieszkańców pobliskich czterech budynków.