Miasto i powiat wspólnie przebudują dwie inowrocławskie ulice

List intencyjny w sprawie przebudowy ulic Solankowej i Świętego Ducha w Inowrocławiu podpisały władze miasta i powiatu inowrocławskiego. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale też poprawić atrakcyjność i estetykę ulic.

Ulicą Solankową, na odcinku od ul. Zygmunta Wilkońskiego do alei Ratuszowej, zarządza miasto. Podobnie jest na ul. Świętego Ducha, na odcinku rozpoczynającym się przy Rynku, a kończącym na wysokości Działowej. Pozostałymi częściami zarządza powiat. Kompleksowa przebudowa ulic jest możliwa tylko dzięki nawiązaniu współpracy między dwoma samorządami.Pierwsze informacje na temat wspólnych działań pojawiły się pod koniec marca. Wtedy odbyło się robocze spotkanie z udziałem władz miasta i powiatu oraz przedstawicieli obu samorządów, odpowiedzialnych za inwestycje i sprawy dotyczące dróg.Czwartkowe podpisanie listu intencyjnego to deklaracja podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy ulic położonych w historycznym i reprezentacyjnym centrum Inowrocławia. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi atrakcyjność i estetykę ulic.- Ze zmiany będą zadowoleni nie tylko mieszkańcy Inowrocławia, ale również turyści, którzy odwiedzają nasz region. Część centrum miasta udało się zrewitalizować w latach 2008 – 2015, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Teraz kolej na ulicę prowadzącą z centrum do Parku Solankowego, a także ulicę Świętego Ducha. Do wykonania tego zadania również planujemy wykorzystać środki zewnętrzne. Realizacja takich inwestycji wymaga wieloletnich przygotowań. To już kolejna współpraca Miasta i Powiatu, która z pewnością zakończy się sukcesem. Ostatnia nasza inwestycja, jaką była budowa ronda turbinowego, jest tego doskonałym przykładem – powiedział Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.- Bezpieczeństwo to nasz priorytet i dlatego staramy się uczestniczyć w inicjatywach na rzecz jego poprawy. Obie ulice dla mieszkańców mają wielkie znaczenie historyczne, reprezentacyjne i także komunikacyjne. Przyczynią się niewątpliwie do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej powiatu i piasta.Ich przebudowa jest konieczna i nie mam wątpliwości, że zakończy się sukcesem, gdyż Powiat Inowrocławski i Miasto Inowrocław udowodniły już wielokrotnie, że potrafią dobrze i skutecznie współpracować dla dobra naszych mieszkańców – powiedziała Wiesława Pawłowska starosta inowrocławski.Szczegółowe zasady współpracy zostaną uregulowane w odrębnej umowie. Pracownicy zaangażowani w przebudowę ulic będą się cyklicznie spotykać i podejmować działania, aby osiągnąć wspólnie wyznaczone cele.