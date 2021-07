Rozmowa Dnia: Włocławek chce zatrzymać u siebie młodych

O problemach małych i średnich miast mówił w „Rozmowie dnia" w PR PiK Krzysztof Kukucki - zastępca prezydenta Włocławka. Włocławek jest jednym z 29 samorządów, który otrzyma wsparcie z programu „Rozwój Lokalny”. Do każdego z nich trafi ponad 3,5 mln euro na działania, które mają poprawić jakość życia mieszkańców i powstrzymać wyludnianie się.

- Oczywiście, jeszcze część głównie młodych ludzi jest zachłyśnięta metropoliami, ale życie w dużym mieście wcale nie jest prostsze. Coraz więcej młodych, ale nie tylko oni, zaczynają doceniać miasta średniej wielkości, takie jak Włocławek, miasta kompaktowe, gdzie w miarę blisko jest do miejsc świadczenia podstawowych usług. Myślę, że ta tendencja, którą obserwowaliśmy w ostatnich 20-30 latach, zacznie się odwracać - mówił Krzysztof Kukucki.Włocławski samorząd, by zatrzymać młodych ludzi w mieście chce budować mieszkania, tworzyć nowe miejsca pracy i pracować nad marką miasta, by mieszkańcy poczuli z nim więź.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ