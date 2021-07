NIK o płycie Starego Rynku w Bydgoszczy: złe cięcie, spoinowanie, kiepski nadzór

Najwyższa Izba Kontroli nie ma wątpliwości, że w czasie przebudowy płyty Starego Rynku popełniono poważne błędy i po stronie drogowców, i ratusza. Usterki dotyczą spraw technicznych i nadzoru. Przypomnijmy, że remont serca miasta kosztował 14 milionów złotych.

- Dokumentację projektową odebrano bez uwag, mimo, że przyjęto w niej błędny sposób spoinowania płyt kamiennych, to jest z użyciem fug, które charakteryzowały się przepuszczalnością wody na ich nieprzepuszczalnej podbudowie. Zabrudzenia płyt kamiennych mogą wynikać właśnie z transportowania przez wodę substancji chemicznych z zapraw i betonów znajdujących się w podbudowie - mówi Oliwia Bar, doradca prawny w bydgoskiej delegaturze NIK.- W naszej ocenie nadzór nad przebudową płyty Starego Rynku w Bydgoszczy był niewystarczający. Działania przedstawicieli Urzędu Miasta skupiały się głównie na kwestiach estetycznych, a w ograniczonym stopniu koncentrowały się na aspektach technicznych. Dopuszczono do przypadków niezgodnego ze sztuką rozkroju płyt kamiennych, co w ocenie powołanego przez NIK biegłego, doprowadza do pękania kamienia. Część materiału granitowego została wykorzystana przez wykonawcę robót jeszcze przed uzyskaniem aktualnych wyników badań laboratoryjnych, wbrew uwagom inspektora nadzoru branży drogowej z zarządu dróg, i z naruszeniem wymogów zawartej umowy oraz programu zapewnienia jakości - wyjaśnia Oliwia Bar.Drogowcy informowali, że plamy na płycie Starego rynku są usuwane. Płyta jest regularnie czyszczona i te zabiegi wystarczają, by zachować ją w dobrym stanie. W najbliższym czasie nie planuje się jej wymiany.Kontrolując wybrane inwestycje w naszym regionie NIK stwierdziła także nieprawidłowości działań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 548 na odcinku Stolno-Wąbrzeźno i Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy budowie miejsc parkingowych i dróg dojazdowych na terenie osiedla Staromiejskiego w Toruniu.