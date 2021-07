Pociąg najedzie na czujniki i szlabany się zamkną. Automat zamiast dróżnika [wideo]

Zamiast dróżnika automatyczne zapory - tak będzie od najbliższego piątku na przejeździe kolejowym przy ul. Przemysłowej w Bydgoszczy.

Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom, wartym ponad 2 mln zł, ma się zwiększyć bezpieczeństwo na przejeździe, a kierowcy będą krócej czekać na otwarcie rogatek. Przejazd na Przemysłowej jest jednym z prawie 30 na terenie Kujaw i Pomorza zmodernizowanych w ostatnim czasie przez Polskie Linie Kolejowe.- W ramach poprawy bezpieczeństwa przejazd, który był zamykany i otwierany przez dróżnika, zastąpiony zostanie przejazdem nowoczesnym, w pełni automatycznym, z pełnym monitoringiem, który będzie rejestrował zachowanie się kierowców – mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.- Zmiana sposobu zabezpieczenia przejazdu nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa, ale też sprawi, że czas zamknięcia przejazdu będzie krótszy, co usprawni ruch pojazdów w tej części miasta – dodaje Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki. - Dodatkowe zabezpieczenia uruchomione będą także na przejściu dla pieszych przy przystanku autobusowym, w rejonie ulicy Przemysłowej, w kierunku ulicy Kaplicznej.- Przejazd w pełni automatyczny powoduje, że pociąg zbliżający się do przejazdu na drodze hamowania najeżdża na czujniki, które w sposób automatyczny najpierw uruchamiają światła czerwone - po to, żeby kierowca, który znajduje się przed przejazdem zatrzymał się, a jeżeli znajduje się za sygnalizatorem, żeby mógł bezpiecznie opuścić przejazd. Następnie nastąpi zamknięcie rogatek i w końcowej fazie - przejazd pociągu – tłumaczy Włodzimierz Kiełczyński.Konferencji prasowej towarzyszyła akcja prewencyjna. Kierowcom, rowerzystom i pieszym wręczane są ulotki na temat tego, jak prawidłowo pokonywać przejazdy kolejowe i jak zachowywać się w ich pobliżu.