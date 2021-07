Dla palących mężczyzn po 60. Badania wykrywające tętniaka aorty brzusznej

Wcześniej zacząć leczyć śmiertelnie groźnego tętniaka aorty brzusznej - taki jest cel badań, z których mogą skorzystać starsi mężczyźni z naszego regionu. Każdy może wybrać dowolną z pięciu placówek.

W programie profilaktycznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski weźmie udział 900 osób. Tętniak aorty brzusznej stanowi zagrożenie życia, zwłaszcza dla mężczyzn po 60. Badanie USG może go wykryć odpowiednio wcześnie - gdy choroba nie daje jeszcze objawów.W Kujawsko-Pomorskiem programem badań objęci są palący papierosy mężczyźni między 65. a 74. rokiem życia. Pacjenci, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty będą kierowani na kolejne badania lub do chirurga naczyniowego. Można zgłaszać się do Przychodni Epoka w Żninie, Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, szpitala w Lipnie i Szpitala Miejskiego w Toruniu oraz do rodzinnej przychodni w Koronowie.