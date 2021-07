Nielegalny tytoń. Rekordowe ujawnienie kujawsko-pomorskich funkcjonariuszy celno-skarbowych [wideo]

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli i zabezpieczyli ponad 23,5 tony wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nieopodatkowane towary trafiły na rynek Skarb Państwa mógłby stracić ponad 17 mln zł.

Przed kilkoma dniami funkcjonariusze KAS przeprowadzili kontrole na terenie jednej z posesji w powiecie inowrocławskim.W trakcie swoich działań mundurowi zwrócili uwagę na dwie podejrzane naczepy tirów, które były zabezpieczone rumuńskimi plombami celnymi. Funkcjonariusze KAS postanowili sprawdzić co znajduje się w środku.Po otwarciu okazało się, że w jednej z naczep, w papierowych workach bez oznaczeń, ukryty był pocięty tytoń do palenia o łącznej wadze 8 220 kg.W drugiej, funkcjonariusze znaleźli ponad 15 300 kg suszu tytoniowego zapakowanego w kartony oraz 7 260 kg tzw. folii tytoniowej.Mundurowi zabezpieczyli ujawniony towar w magazynie depozytowym,a jego próbki przekazali do szczegółowych badań w laboratorium KAS.Gdyby zatrzymany tytoń i susz tytoniowy trafiły do sprzedaży, budżet państwa straciłby blisko 17,5 mln złotych.Śledztwo w tej sprawie prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu.Nabywanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie i przenoszenie nielegalnych wyrobów tytoniowych, a także pomaganie w ich zbyciu czy ukryciu, stanowi przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Osoby kupujące papierosy lub tytoń niewiadomego pochodzenia często nie zdają sobie sprawy, że wchodzą w konflikt z prawem, a za produkcją i handlem stoją zorganizowane grupy przestępcze.