Odkryli szczątki trzech kolejnych działaczy AK, zamordowanych przez komunistów

Bydgoska „łączka" na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej odsłania tajemnice: w poniedziałek i wtorek udało się odkryć szczątki kolejnych trzech osób - działaczy powojennego podziemia niepodległościowego, zamordowanych przez komunistów.

Specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN rozpoczęli kolejny etap prac poszukiwawczych na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy. W poniedziałek odnaleźli najprawdopodobniej szczątki Mariana Olejniczaka - łącznika Okręgu Pomorskiego AK ( 1942-1945), członka poakowskiej grupy dywersyjnej Stanisława Kamińskiego „Młota” (1946-1949), działającej w powiecie bydgoskim i inowrocławskim.- Marian Olejniczak w 1946 r. podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Bydgoszczy, gdzie poznał Stanisława Kamińskiego „Młota”, który wciągnął go do swojej antykomunistycznej grupy zbrojnej. 15 kwietnia 1949 r. w okolicach Złotnik Kujawskich został aresztowany. 17 września 1949 r., wraz ze swym dowódcą został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - opowiada dr Alicja Paczoska-Hauke z IPN, która nadzoruje prace. - Uznano, że jest winny tego „że od czerwca 1946 r. do 15 kwietnia 1949 r. w Bydgoszczy i na terenie województwa pomorskiego był czynnym członkiem związku przestępczego występującego pod nazwą Armia Krajowa”, mającego na celu zmianę przemocą istniejącego ustroju państwa polskiego.Odnalezione szczątki zostaną poddane badaniom genetycznym w celu potwierdzenia tożsamości. We wtorek na bydgoskiej „łączce” odkryto szczątki kolejnych dwóch osób, ale ich tożsamość zostanie podana dopiero po weryfikacji. - Więźniowie polityczni, zamordowani przez funkcjonariuszy UB w więzieniu przy Wałach Jagiellońskich, zostali pochowani w dwóch kwaterach tego cmentarza. Głównym źródłem – niestety wybiórczym – są księgi cmentarne – tłumaczy dr Paczoska-Hauke. - W przypadku przedstawicieli polskiego państwa podziemnego bardzo często notowano: „nieznany mężczyzna, NN”. Dopiero w drugiej połowie 1946 roku, kiedy odbywały się procesy pokazowe, odważono się wpisywać nazwiska, ale nie była to reguła – dodaje.Archeolodzy i historycy z IPN poszukują szczątków łącznie ponad 50 osób, zamordowanych po wojnie przez komunistów w Bydgoszczy. Wcześniej na bydgoskiej „łączce” odnaleziono już m.in. Ludwika Augustyniaka, pseudonim „Cygan”, Floriana Dutkiewicza, pseudonim „Wiktor” i Tadeusza Ośko, pseudonim „Sęp”. Zostali straceni 27 listopada 1946 roku w więzieniu na Wałach Jagiellońskich. Ich pogrzeb odbędzie się 26 września w Bydgoszczy.